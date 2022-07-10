Загальна мобілізація у РФ припинить суспільний договір, тому набирають резерв з силовиків, - Фейгін

Про це сказав російський опозиційний політик Марк Фейгін у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Я думаю, що вони все-таки будуть уникати мобілізації, що припинить попередній договір із суспільством. Будуть уникати і продовжувати поки що використовувати всі наявні резерви. Зараз вони кримінальників залучають - замінюють невідбутий час терміну можливістю підписати контракт і вирушити в Україну. Інші способи є - резервістів "напрягати" і так далі", - сказав він.

Фейгін розповів про історію, яку йому розповів адвокат з Хабаровська.

"Я, каже, представляю тут інтереси групи омонівців. Вони відмовились їхати. В мене є цей лист - я перевірив, справді є така людина. Вони, каже, відмовляються. Я, на жаль, деталей розповісти не можу, бо підписав про таємницю слідства. Вони подали в суд, на них щось завели. Все одно закінчиться нічим, тому що справа добровільна. Але звідси я роблю висновок, що напрягають і беруть резервістів саме з силових структур", - додав політик.

За його словами, ці резерви обширні.

"В нас там у погонах росгвардії 400 тисяч, федеральна служба виконання покарань, різноманітні омони-поліції. З них намагаються набирати так званих добровільних контрактників. Там неохоче на це йдуть, розумієте? А навіщо це мені? Це спецоперація, не війна. Ніхто мене не зобов'яже, в мене договір, контракт", - підсумував Фейгін.