Загарбники під час нічного обстрілу Харкова влучили по території підприємства

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграм.

"Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Потрапляння на територію одного із підприємств міста", - написав він.

Інформації про загиблих чи поранених немає.

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