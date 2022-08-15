Загарбники під час нічного обстрілу Харкова влучили по території підприємства
Вночі на 15 серпня війська РФ обстріляли Слобідський район Харкова
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграм.
"Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Потрапляння на територію одного із підприємств міста", - написав він.
Інформації про загиблих чи поранених немає.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе