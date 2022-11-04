Загарбники проводять фільтраційні заходи проти цивільних на Херсонщині та Луганщині, - Генштаб
На Луганщині та Херсонщині російські окупанти проводять фільтраційні заходи проти населення, викрадаючи та вивозячи у невідомому напрямку громадян. А з підприємств обслуговування електромереж вивозять майно та ремонтну базу
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
"В населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном.
"Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база", - кажуть українські військові.
В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують в якості "живого щита" місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою.
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