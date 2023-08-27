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Огляд

Загибель одного з "Привидів Києва", Абхазія не хоче бути частиною РФ. Акценти світових ЗМІ 27 серпня

Юрій Мартинович
27 серпня, 2023 неділя
10:40
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань було трагічне зіткнення двох навчальних літаків і смерть українських льотчиків, а також ситуація щодо незалежності Абхазії

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 27 серпня.

Смерть українського аса

Загиблий в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков з позивним Juice

Фото: Юрій Ігнат / фейсбук

 

Чи не всі світові ЗМІ написали про трагічну смерть трьох українських пілотів в небі над Житомирщиною під час тренувального польоту двох літаків. У BBC написали, що один із найвідоміших українських льотчиків-винищувачів та ще двоє льотчиків загинули в результаті катастрофи в повітрі.

Андрій Пільщиков із позивним "Джус" здобув популярність, беручи участь у повітряних боях над Києвом на початку російського вторгнення. Українські військові назвали загибель льотчиків "болісною і непоправною" втратою, а також віддали належне Пільщикову як льотчику з "мега знаннями і мега талантом".

У катастрофі зафіксовано два навчально-тренувальні літаки Л-39, які пролітали над північчю України, триває розслідування.

Минулої осені, коли Росія запустила сотні крилатих ракет і безпілотників по Україні, Пільщиков, розповів BBC про тиск, який він відчував, будучи пілотом винищувача МіГ-29, якому доручили спробувати перехопити ракети.

"Перехоплюючи крилаті ракети, ваша місія - рятувати життя на землі, рятувати місто. Якщо ви не можете, це жахливе відчуття, що хтось загине. Хтось загине за лічені хвилини, а ви цьому не завадили", - сказав він.

Подруга Пільщикова Меланія Подоляк також підтвердила його смерть, опублікувавши в соцмережі зображення його військового жетона.

У BBC відзначили, що ця катастрофа та загибель людей серйозно засмучує українців, оскільки Київ готується прийняти до 61 винищувача F-16 від своїх союзників, намагаючись посилити свій контрнаступ.

У CNN написали, що пілот МіГ-29 Пільщиков входив до підрозділу, відомого як "Привид Києва", який на початку війни захищав центральну та північну Україну. Він агітував за постачання Україні F-16.

В інтерв'ю CNN у червні Пільщиков пояснив, чому він вважає, що для західних країн важливо надати Україні американські винищувачі.

"Наш контрнаступ міг би бути набагато ефективнішим і набагато безпечнішим для наших хлопців на землі", – сказав він.

В минулорічному інтерв’ю Андерсону Куперу з CNN Джус сказав, що отримав своє прізвисько під час поїздки до Сполучених Штатів. За його словами, це прізвисько придумали друзі, тому що він не вживає алкоголь і завжди просив натомість соку.

У The Guardian написали, що Андрій Пільщиков мав 29 років, вільно володів англійською і був дуже талановитим.

L-39, також відомий як "Альбатрос" — це навчально-тренувальний легкий винищувач чеського виробництва, який вважається найбільш широко використовуваним літаком такого типу у світі.

Генпрокуратура України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил підготовки до польоту. "Деталі говорити ще рано. Безумовно, всі обставини будуть з’ясовані", – сказав у своєму зверненні Зеленський.

Абхазія хоче бути незалежною

Грузія, Азербайджан та Туреччина почали спільні військові навчання

Фото: Imedinews

 

У Politico написали статтю про те, що сепаратиський регіон Грузії не хоче приєднуватися до Росії. Абхазія, яка підтримується Кремлем, приймає тисячі московських солдатів, але вона хоче залишатися незалежною, наполягають місцеві лідери.

Утримуваний сепаратистами грузинський регіон Абхазія рішуче відкинув припущення, що він може бути анексований Росією, наполягаючи на тому, що його автономія від Москви не підлягає обговоренню.

У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ невизнаної південнокавказької держави, офіційні особи заявили, що, хоча вона є "наполегливим союзником Російської Федерації", її самопроголошена державність "не є предметом для дебатів".

Ці коментарі з’явилися незабаром після того, як заступник голови Ради безпеки Кремля, колишній президент Дмитро Медведєв натякнув, що Москва може прагнути поглинути два підтримувані Росією сепаратистські регіони сусідньої Грузії — Абхазію та Південну Осетію.

Однак, незважаючи на присутність тисяч московських військ, розгорнутих в Абхазії після серії воєн з грузинськими урядовими силами — востаннє в 2008 році — офіційні особи в столиці заявили, що ця пропозиція є не чим іншим, як ознакою "загострення геополітичного змагання".

Абхазія, де проживає близько чверті мільйона людей і має свою власну мову, існувала як фактично незалежна від Грузії держава з часів жорстокої громадянської війни, яка послідувала за розпадом Радянського Союзу на початку 1990-х років. Сотні тисяч етнічних грузин були виселені з регіону, який межує з Росією, у рамках кампанії сепаратистів, яких часто підтримували елементи російських збройних сил.

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політика
ЗСУ
Війна з Росією
F-16
ЗСУ загиблі
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