Загроза АЕС є порушенням міжнародного права - G7
"Велика сімка" виступила із заявою, у якій засуджує війну Росії проти України та наголошує, що загроза мирним атомним об’єктам є грубим порушенням міжнародного права
Текст заяви опубліковано на сайті Держдепартаменту США, - інформує ЕспресоTV.
Лідери G7 засудили "неспровоковану й невиправдану війну" Росії проти України за сприяння режиму Білорусі та висловили "щиру солідарність" та "непохитну підтримку" українського народу, а також співчуття жертвам війни та їхнім родинам.
"Ми засуджуємо російські напади на мирних жителів України та цивільну інфраструктуру, включно зі школами й лікарнями. Ми закликаємо Росію дотримуватись її зобов’язань повністю поважати міжнародне гуманітарне право та права людини", - сказано у документі.
"Ми закликаємо Росію припинити її атаки, особливо в безпосередній близькості від українських атомних електростанцій. Будь-який збройний напад і загроза ядерним об'єктам, призначеним для мирних цілей, є порушенням принципів міжнародного права", - наголошується в заяві.
Крім того, лідери країн G-7 підтримали оголошену ініціативу гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про укладення угоди між Україною й Росією для забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні.
"Ми притягнемо до відповідальності винних за воєнні злочини, включно з невибірковим використанням зброї проти цивільного населення, і ми вітаємо поточну роботу з розслідування та збору доказів, у тому числі з боку прокурора Міжнародного кримінального суду", - обіцяють лідери країн G7.
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