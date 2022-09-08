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Загроза втручання у вибори: Байден на рік продовжив надзвичайний стан у США

8 вересня, 2022 четвер
11:24
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про оголошення надзвичайного стану через загрозу втручання у вибори у США або підриву довіри суспільства до них

Про це йдеться на порталі Білого дому.

"Здатність осіб, які повністю або значною мірою перебувають за межами Сполучених Штатів, втручатися у вибори в США або підривати громадську довіру до них, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу до інфраструктури виборів і кампаній або таємного поширення пропаганди та дезінформації, продовжує становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - заявив Байден.

Хоча не було доказів того, що іноземна держава змінювала результати чи підрахунок голосів на будь-яких виборах у Сполучених Штатах, іноземні держави історично прагнули використати вільну та відкриту політичну систему Америки, наголосив Байден.

В останні роки поширення цифрових пристроїв і Інтернет-комунікацій створило значні вразливості та збільшило масштаби та інтенсивність загрози зовнішнього втручання, зазначив президент.

З цієї причини надзвичайний стан, оголошений 12 вересня 2018 року, має діяти після 12 вересня 2022 року.

Це повідомлення буде опубліковано у Федеральному реєстрі та передано до Конгресу, додав Байден.

Відомо, що 12 вересня 2018 року виконавчим указом 13848 президент США оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб "усунути надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США з боку іноземного втручання у вибори в Сполучених Штатах або підриву довіри суспільства до них".

  • 2 вересня Байден звинуватив республіканських союзників Трампа в підриві демократії США. Чинний президент США зазначив, що прихильники Трампа вважають натовп, який минулого року штурмував Капітолій США, патріотами, а не повстанцями.

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США
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