Загрози дефіциту продуктів в Україні немає, запасів достатньо на два наступних роки, – заступник міністра економіки
Тарас Висоцький зазначив, що на цей час запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, цукру та іншої продукції в Україні є дворічний запас, тож "українцям немає причин панікувати"
Про це він сказав етері телеканалу Espreso.TV.
Висоцький додав, що є загроза продовольчій безпеці передовсім для світу.
"Є країни, в яких зерно не вирощується, тож вони залежні від постачання зерна з України. Це країни Близького Сходу, Північної Африки, Китай та частина ЄС. Україна була в першій трійці експортерів у світі, передовсім ячменю, кукурудзи та пшениці. Тож окупації України може спровокувати голод у певних частинах світу, адже Україна годувала понад 400 млн людей по всьому світу", – наголосив Висоцький.
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Також він додав: "Зараз Україна переорієнтовується на експорт харчових продуктів на ЄС, зокрема через залізничні шляхи та автотранспорт, замість морських терміналів. Тож поки що ніяких обмежень по зарахуванню валюти в Україні немає. Головне правильна логістика".Читайте також: Росіяни панічно продають житло в Криму, – голова Меджлісу кримськотатарського народу
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