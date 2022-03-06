Загрози дефіциту продуктів в Україні немає, запасів достатньо на два наступних роки, – заступник міністра економіки

Про це він сказав етері телеканалу Espreso.TV.



Висоцький додав, що є загроза продовольчій безпеці передовсім для світу.



"Є країни, в яких зерно не вирощується, тож вони залежні від постачання зерна з України. Це країни Близького Сходу, Північної Африки, Китай та частина ЄС. Україна була в першій трійці експортерів у світі, передовсім ячменю, кукурудзи та пшениці. Тож окупації України може спровокувати голод у певних частинах світу, адже Україна годувала понад 400 млн людей по всьому світу", – наголосив Висоцький.



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Також він додав: "Зараз Україна переорієнтовується на експорт харчових продуктів на ЄС, зокрема через залізничні шляхи та автотранспорт, замість морських терміналів. Тож поки що ніяких обмежень по зарахуванню валюти в Україні немає. Головне правильна логістика".