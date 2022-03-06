Росіяни панічно продають житло в Криму, – голова Меджлісу кримськотатарського народу

Про це він сказав в етері телеканалу Espreso.TV.



Чубаров зауважив: "Ми постійно контактуємо з людьми в Криму, вони також чекають повернення території півострова до України. Страх відчувається і в поведінці всіх тих російських колоністів, які так спішно заселяли Крим. Це була політика Росії, аби чим швидше витіснити кримських татар та українське населення та заселити своїми людьми. Їм це вдавалось, проте останні 5-6 днів є безліч термінових оголошень про продаж житла цими росіянами. У них паніка. Це багато що говорить про настрої в Криму".



Читайте також: Якщо в Україні летить пір’я від російських елітних військ, то від білоруських і мокрого місця не залишиться, – військовий експерт

Чубаров додав: "Остаточний намір Росії захопити Україну має закінчитись відновленням всієї територіальної цілісності української держави, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь".



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb