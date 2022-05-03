Захід не стримував Росію ефективно і країна-агресорка знахабніла, окупантам треба вказати місце, залучивши весь світ, - генерал Маломуж
Голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що Захід недостатньо та неефективно стримував Росію, тому країна-агресорка знахабніла, тож окупантам треба вказати місце, залучивши весь світ
Український військовик висловив таку думку в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.
"Уже декілька років ніхто росіян не ставив на місце. На рівні президентів США Дональда Трампа і Джозефа Байдена, європейських лідерів, Туреччини - ніхто реально і глибоко з Росією не працював у плані того, щоб їх поставити на місце відповідно реалій, а також вивести на модель реальної світової безпеки відповідно міжнародного права. Росію треба поставити на місце, згенерувавши всі сили, не лише Заходу, а й таких великих світових гравців, як Китай та Індія", - зазначив Маломуж.
Генерал армії України наголосив, що через бездіяльність та поблажливе, байдуже ставлення до Росії, у керівництва країни-агресорки сформувала думка, що Захід їх боїться, а Європа не має військових ресурсів.
"У росіян сформувалася помилкова, упереджена позиція, що вони великі, що вони можуть диктувати всім свої умови. З Росією не працював світ. Через це РФ має позицію агресорки, захоплення найближчих територій, включаючи Україну. Обʼєднавши весь світ можна буде глобально протистояти російській агресії", - зауважив Микола Маломуж.
- Раніше генерал армії України Маломуж висловлював думку, що Придністров’я формується росіянами як плацдарм на Заході - і не тільки проти України, а й проти Молдови.
- Микола Маломуж також вважає, що Путін перелякався нового блоку країн та, за прихованою інформацією, пропрацьовує формати переговорів на вигідних йому умовах, але керівництво України стоїть на принципових позиціях і вигідні умови будуть тільки для України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.73Продаж 33.7
- Актуальне
- Важливе