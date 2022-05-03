Захід не стримував Росію ефективно і країна-агресорка знахабніла, окупантам треба вказати місце, залучивши весь світ, - генерал Маломуж

Український військовик висловив таку думку в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.



"Уже декілька років ніхто росіян не ставив на місце. На рівні президентів США Дональда Трампа і Джозефа Байдена, європейських лідерів, Туреччини - ніхто реально і глибоко з Росією не працював у плані того, щоб їх поставити на місце відповідно реалій, а також вивести на модель реальної світової безпеки відповідно міжнародного права. Росію треба поставити на місце, згенерувавши всі сили, не лише Заходу, а й таких великих світових гравців, як Китай та Індія", - зазначив Маломуж.



Генерал армії України наголосив, що через бездіяльність та поблажливе, байдуже ставлення до Росії, у керівництва країни-агресорки сформувала думка, що Захід їх боїться, а Європа не має військових ресурсів.



"У росіян сформувалася помилкова, упереджена позиція, що вони великі, що вони можуть диктувати всім свої умови. З Росією не працював світ. Через це РФ має позицію агресорки, захоплення найближчих територій, включаючи Україну. Обʼєднавши весь світ можна буде глобально протистояти російській агресії", - зауважив Микола Маломуж.

Раніше генерал армії України Маломуж висловлював думку, що Придністров’я формується росіянами як плацдарм на Заході - і не тільки проти України, а й проти Молдови.

Микола Маломуж також вважає, що Путін перелякався нового блоку країн та, за прихованою інформацією, пропрацьовує формати переговорів на вигідних йому умовах, але керівництво України стоїть на принципових позиціях і вигідні умови будуть тільки для України.