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Захід розуміє, що Порошенка переслідують як політичного конкурента, - журналіст Роман Цимбалюк

15 січня, 2022 субота
11:20
Суспільство

Причина переслідувань п'ятого Президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка криється у зростанні його підтримки українцями. Зеленському і його оточенню сподобалось бути при владі, тож вони намагаються позбутись конкурентів

Про це сказав український журналіст Роман Цимбалюк в коментарі американському телеканалу RTN, передає Gazeta.ua.
"Петро Порошенко діючий політик в Україні, який обраний у Раду, очолює найбільшу опозиційну партію "Європейська Солідарність". І рейтинги останньої говорять, що ще трохи - і "Європейська Солідарність" обжене партію влади "Слуга народу", - зауважив журналіст.

"Вся ця історія взагалі тхне. Тому що дуже багато спостерігачів, і я в їхньому числі, бачимо, що це так звана наша політична боротьба і вона не завжди відбувається чітко за демократичними нормами", - додав Цимбалюк.

"Вибори наближаються. Про рейтинги я уже сказав. Очевидно, Зе-команді сподобалося керувати державою, незважаючи на всі складнощі і роботу не до 18:00", - зазначив він.

Журналісти вважає, що саме це в першу чергу пов'язано із переслідуванням Петра Порошенка.

"Як я бачу, мрія Зеленського - посадити на одну лаву підсудних Медведчука (це кум Путіна і, як він себе вважає. лідер всіх проросійських сил) і Петра Порошенка. При всіх труднощах та бруді української політики все ж таки нечесно і неадекватно ставити знак рівності між ними", - підкреслив він.

Журналіст також наголосив, що звинувачення Порошенка не мають жодних юридичних підстав: "Щодо самої справи по закупівлі вугілля, я не думаю, що є шанси довести цю справу до такого завершення, як хочуть в Офісі президента". Він зауважив, що той період, про який говорять слідчі, шахти на окупованій частині Донбасу ще не були націоналізовані бойовиками, вони знаходилися під юрисдикцією України, шахтарі отримували заробітну плату в гривнях на картки в українських банках".

Роман Цимбалюк зауважив, що лідер "Європейської Солідарності" має значну підтримку українців, а також є поважним і відомим політиком на Заході.

"І всі бачать, що це більше схоже на якісь політичні репресії і спробу збити конкурента. Загалом це навряд чи піде на користь українській державі, особливо з урахуванням геополітичного розкладу. З одного боку, в наші ворота вже зайшов ворог, окупувавши Крим і Донбас. Відкривати другий внутрішній фронт, бо Петро Порошенко зібрав під своїм крилом дуже багато людей з чіткими проукраїнськими поглядами, в той час, коли можуть бути нюанси з війною - означає неідеально виглядати в очах західних партнерів, підтримки яких ми потребуємо. І це вже занадто", - резюмував він.


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