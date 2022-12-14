Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Ворожі telegram-канали повідомили, що "українські студенти почали отримувати повістки на службу до армії… дівчина, яка навчається на Черкащині, отримала повістку, попри те, що вона студентка", однак така інформація не відповідає дійсності.

Дезінформація: Видання Niezależny dziennik polityczny повідомило, що "Захід України все одно відійде до Польщі… про це домовилися Дуда і Зеленський. Повернені землі будуть компенсацією за допомогу режиму Зеленського, а також за притулок для біженців і за всі поразки української ППО в Польщі".

Фейк: Луганський колаборант А. Марочко заявив, що українські танкісти навмисно виводять із ладу машини, щоб не потрапляти на лінію бойового зіткнення: "знову почалися випадки, коли бронетанкові групи просто відмовляються виконувати накази на [Бахмутському] напрямку… вони зливають паливо, мастило, "хімічать" з пальцями на гусеницях".

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