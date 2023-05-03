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OPINION

Заходу вигідніше закінчити війну тут і зараз

Михайло Жернаков
3 травня, 2023 середа
08:01
Погляд Михайло Жернаков

Нам треба якісно і методично на всіх рівнях пояснювати нашим партнерам в США і НАТО важливі речі

Читаю апокаліптичні прогнози зі зливів і зрозумів, що вони мені нагадують. Звіти американської розвідки в перші дні великої війни, в кожному з яких було що "Київ от-от впаде". Один в один.

Тоді мене це страшенно вганяло в депресію. Я бачив, що ми обороняємося, і що робимо це успішно. "Але ж не можуть американські розвідники аж так помилятися, — думав я, — щось же вони та знають".

Можуть. І щось таки знають, але не обов'язково з цього "щось" роблять правильні прогнози. Ми здивували тоді і їх, і самих себе, і решту світу. Бо діяли тоді єдино правильно виходячи з наших цінностей і з наших інтересів.

І ще здивуємо.

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Щось таки знають, але не обов'язково з цього "щось" роблять правильні прогнози. Ми здивували тоді і їх, і самих себе, і решту світу. Бо діяли тоді єдино правильно виходячи з наших цінностей і з наших інтересів

Так, є проблема того, що Штатах і не тільки все ще є ті, хто думає, що можливий якийсь мир "десь посередині" з РФ. Що так вигідніше чи з якогось боку краще. Бо вірять в "непереможну" Росію зараз чи "демократичну" завтра. Чи ще з якихось причин

Так, є проблема того, що ці позиції "Україна не досягне значного успіху в контрнаступі" можуть стати, як каже Бен Ходжес, "self fulfilling prophesies", або "пророцтвами, що самі збуваються" (ми не віримо в успіх — тому не даємо достатньо зброї — і от успіх не настає).

Ці позиції "Україна не досягне значного успіху в контрнаступі" можуть стати, як каже Бен Ходжес, "self fulfilling prophesies", або "пророцтвами, що самі збуваються" (ми не віримо в успіх — тому не даємо достатньо зброї — і от успіх не настає

Чи означає це, що так обов'язково буде? Ні, не означає.

Це означає, що нам треба якісно і методично на всіх рівнях пояснювати нашим партнерам в США і НАТО важливі речі, щоб вони приймали правильні рішення.

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Що у РФ не може бути в найближчому майбутньому демократії. Що "мир десь посередині" означає набагато кривавішу і набагато дорожчу війну в ближньому майбутньому, в якій гинути доведеться вже їхнім громадянам. Що західному світу вигідніше закінчити війну тут і зараз. Що закрите небо — частина не тільки картини "виграти війну", а й "виграти мир". І так далі.

А ще це означає, що треба ніколи не відступати від своїх цінностей і своїх інтересів. І діяти відповідно.

А також підтримувати ЗСУ. За будь-яких умов, завжди підтримувати ЗСУ.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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