Заходу вигідніше закінчити війну тут і зараз
Нам треба якісно і методично на всіх рівнях пояснювати нашим партнерам в США і НАТО важливі речі
Читаю апокаліптичні прогнози зі зливів і зрозумів, що вони мені нагадують. Звіти американської розвідки в перші дні великої війни, в кожному з яких було що "Київ от-от впаде". Один в один.
Тоді мене це страшенно вганяло в депресію. Я бачив, що ми обороняємося, і що робимо це успішно. "Але ж не можуть американські розвідники аж так помилятися, — думав я, — щось же вони та знають".
Можуть. І щось таки знають, але не обов'язково з цього "щось" роблять правильні прогнози. Ми здивували тоді і їх, і самих себе, і решту світу. Бо діяли тоді єдино правильно виходячи з наших цінностей і з наших інтересів.
І ще здивуємо.
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Щось таки знають, але не обов'язково з цього "щось" роблять правильні прогнози. Ми здивували тоді і їх, і самих себе, і решту світу. Бо діяли тоді єдино правильно виходячи з наших цінностей і з наших інтересів
Так, є проблема того, що Штатах і не тільки все ще є ті, хто думає, що можливий якийсь мир "десь посередині" з РФ. Що так вигідніше чи з якогось боку краще. Бо вірять в "непереможну" Росію зараз чи "демократичну" завтра. Чи ще з якихось причин
Так, є проблема того, що ці позиції "Україна не досягне значного успіху в контрнаступі" можуть стати, як каже Бен Ходжес, "self fulfilling prophesies", або "пророцтвами, що самі збуваються" (ми не віримо в успіх — тому не даємо достатньо зброї — і от успіх не настає).
Ці позиції "Україна не досягне значного успіху в контрнаступі" можуть стати, як каже Бен Ходжес, "self fulfilling prophesies", або "пророцтвами, що самі збуваються" (ми не віримо в успіх — тому не даємо достатньо зброї — і от успіх не настає
Чи означає це, що так обов'язково буде? Ні, не означає.
Це означає, що нам треба якісно і методично на всіх рівнях пояснювати нашим партнерам в США і НАТО важливі речі, щоб вони приймали правильні рішення.
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Що у РФ не може бути в найближчому майбутньому демократії. Що "мир десь посередині" означає набагато кривавішу і набагато дорожчу війну в ближньому майбутньому, в якій гинути доведеться вже їхнім громадянам. Що західному світу вигідніше закінчити війну тут і зараз. Що закрите небо — частина не тільки картини "виграти війну", а й "виграти мир". І так далі.
А ще це означає, що треба ніколи не відступати від своїх цінностей і своїх інтересів. І діяти відповідно.
А також підтримувати ЗСУ. За будь-яких умов, завжди підтримувати ЗСУ.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
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