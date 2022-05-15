Захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день, - дружини бійців

Про це сьогодні, 15 травня 2022 року, заявили дружини захисників Азовсталі на онлайн прес-конференції, що транслюється каналом "Еспресо".

За їхніми словами, бійці дуже обмежують себе у споживанні води та їжі.

"П'ють лише склянку технічної води на день", - кажуть вони.

При цьому одна склянка води може бути навіть не на одного бійця, а на кількох, через що захисники Азовсталі п'ють воду ковтками по черзі: на одного бійця - один ковток.

Такі умови, як наголошується, панують не лише в укриттях Азовсталі, а у підземних шпиталях.