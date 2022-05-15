Захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день, - дружини бійців
Герої оборони Маріуполя, бійці полку "Азов" та підрозділів ЗСУ, страждають через відсутність їжі та води
Про це сьогодні, 15 травня 2022 року, заявили дружини захисників Азовсталі на онлайн прес-конференції, що транслюється каналом "Еспресо".
За їхніми словами, бійці дуже обмежують себе у споживанні води та їжі.
"П'ють лише склянку технічної води на день", - кажуть вони.
При цьому одна склянка води може бути навіть не на одного бійця, а на кількох, через що захисники Азовсталі п'ють воду ковтками по черзі: на одного бійця - один ковток.
Такі умови, як наголошується, панують не лише в укриттях Азовсталі, а у підземних шпиталях.
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