Захист боржників від незаконного тиску: НБУ почав реєстрацію колекторів
Національний банк України 14 липня почав реєстрацію колекторських компаній
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, 14 липня вводиться в дію закон України про захист споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості, який регулює роботу колекторських компаній. Відтак, регулятор почав прийом документів колекторських компаній для включення їх до Реєстру.
Зазначається, що усі колекторські компанії повинні упродовж місяця - з 14 липня до 13 серпня - подати НБУ документи для реєстрації. Для спрощення подачі документів НБУ розробив спеціальні електронні форми.
- Нагадаємо, закон про захист боржників від тиску колекторів при врегулюванні простроченої заборгованості набрав чинності 14 квітня.
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