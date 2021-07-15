Захист дітей від негативного впливу еротичної продукції: Рада прийняла за основу законопроєкт

Про це передає Еспресо.TV.

Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт №5330-1 про посилення захисту дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру

Документ має на меті заборонити використання образів усіх дітей (а не тільки неповнолітніх) у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру та у проведенні видовищних заходів такого характеру.

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