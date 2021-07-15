Захист дітей від негативного впливу еротичної продукції: Рада прийняла за основу законопроєкт
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення захисту дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру
Про це передає Еспресо.TV.
Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт №5330-1 про посилення захисту дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру
Документ має на меті заборонити використання образів усіх дітей (а не тільки неповнолітніх) у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру та у проведенні видовищних заходів такого характеру.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе