Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України Володимир В'ятрович.

"Це вже не декомунізація, а пішло далі. Я казав на завершенні своєї каденції в Інституті Нацпам'яті, що після декомунізації має йти деколонізація. Чи задоволений я цим? З одного боку, так, бо ми бачимо прояви громадського активізму - процес йде знизу. З другого боку, незадоволений, що вже кілька місяців кілька законопроєктів у Верховній Раді, які мали б зробити законодавчу рамку для цих процесів досі ще навіть не розглядалися", - зазначив він.

На думку В'ятровича, громадська ініціатива - це дуже добре, але вона має бути підтримана законодавцями.

"Я думаю, що вже в 2023 році ми маємо добитися того, що буде ухвалено закони. Це має стати основною державної політики, тому що захист від інформаційного впливу з РФ це елемент нашої політики безпеки", - підсумував нардеп.

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