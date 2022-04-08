Захоплене окупантами судно "Cапфір" повернули під контроль України, – Єрмак

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна. Над поверненням "Сапфіра" працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO)", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що всі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими. "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати завдання у відкритому морі.

"З моменту повномасштабного наступу російської федерації на Україну рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі "Сапфіра" була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії", – додав Єрмак.

Нагадаємо, що окупанти захопили судно 26 лютого в районі острова Зміїний. Тоді воно виконувало гуманітарну місію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb