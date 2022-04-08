Захоплене окупантами судно "Cапфір" повернули під контроль України, – Єрмак
Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні, 8 квітня, воно знаходиться в румунському порту Суліна
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна. Над поверненням "Сапфіра" працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO)", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що всі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими. "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати завдання у відкритому морі.
"З моменту повномасштабного наступу російської федерації на Україну рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі "Сапфіра" була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії", – додав Єрмак.
- Нагадаємо, що окупанти захопили судно 26 лютого в районі острова Зміїний. Тоді воно виконувало гуманітарну місію.
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