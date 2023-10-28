Заховали серед бананів: у турецькому порту вилучили понад 600 кг кокаїну

Про це інформує губернатор провінції Стамбул Алі Єрлікайа.

“Управління по боротьбі з наркотичними злочинами провінційного управління поліції Мерсіна вилучило 6️10 кг кокаїну в контейнері з легальним вантажем бананів під час обшуку в міжнародному порту Мерсіна”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантаж продукції прибув з Еквадору. Протягом шляху слідування вантажу за ним стежили турецькі підрозділи з боротьби з наркотиками.

Після виявлення наркотиків, правоохоронці затримали трьох людей, у тому числі власника компанії, яка мала отримати вантаж бананів.

NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA MERSİN LİMANINDA 6️⃣1️⃣0️⃣ KG KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ❗️



3️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde❗️



❌Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/MIbNy3TWiJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023