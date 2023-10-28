Заховали серед бананів: у турецькому порту вилучили понад 600 кг кокаїну
У порту Мерсіна, що розташований на півдні Туреччини, вилучили 610 кілограмів кокаїну. Наркотик заховали у вантажі бананів з Еквадору
Про це інформує губернатор провінції Стамбул Алі Єрлікайа.
“Управління по боротьбі з наркотичними злочинами провінційного управління поліції Мерсіна вилучило 6️10 кг кокаїну в контейнері з легальним вантажем бананів під час обшуку в міжнародному порту Мерсіна”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вантаж продукції прибув з Еквадору. Протягом шляху слідування вантажу за ним стежили турецькі підрозділи з боротьби з наркотиками.
Після виявлення наркотиків, правоохоронці затримали трьох людей, у тому числі власника компанії, яка мала отримати вантаж бананів.
- Також напередодні іспанські митники під час патрулювання на Балеарських островах виявили та конфіскували рекордну для регіону партію гашишу вагою понад вісім тонн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе