Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Заховали серед бананів: у турецькому порту вилучили понад 600 кг кокаїну

Заховали серед бананів: у турецькому порту вилучили понад 600 кг кокаїну

28 жовтня, 2023 субота
06:20
Світ У порту Туреччини вилучили 610 кг кокаїну

У порту Мерсіна, що розташований на півдні Туреччини, вилучили 610 кілограмів кокаїну. Наркотик заховали у вантажі бананів з Еквадору

Про це інформує губернатор провінції Стамбул Алі Єрлікайа.

“Управління по боротьбі з наркотичними злочинами провінційного управління поліції Мерсіна вилучило 6️10 кг кокаїну в контейнері з легальним вантажем бананів під час обшуку в міжнародному порту Мерсіна”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантаж продукції прибув з Еквадору. Протягом шляху слідування вантажу за ним стежили турецькі підрозділи з боротьби з наркотиками.

Після виявлення наркотиків, правоохоронці затримали трьох людей, у тому числі власника компанії, яка мала отримати вантаж бананів.

  • Також напередодні іспанські митники під час патрулювання на Балеарських островах виявили та конфіскували рекордну для регіону партію гашишу вагою понад вісім тонн.
Кримінал
кокаїн
Туреччина
Читайте також:
Олексій Голобуцький
Автор Олексій Голобуцький
27 жовтня, 2023 п'ятниця
"Слуга" Мазурашу хоче легалізувати "ухилянтів"
Олег Царьов
27 жовтня, 2023 п'ятниця
У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ
відновлення Херсонщини
27 жовтня, 2023 п'ятниця
Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
28 жовтня
06:48
Херсон
У Херсоні пролунали вибухи: росіяни вдарили по центру міста
06:36
Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням агресії РФ проти України
Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням російської агресії проти України
06:00
США, кримінал ,світ
У США виявили мертвим чоловіка, який розстріляв 22 людини у штаті Мен
05:36
У Південній Кореї відмовились легалізовувати гей-шлюби в армії
05:08
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Зустріч Байден та Сі Цзіньпін може відбутися вже у листопаді, - Reuters
04:40
санкції проти Росії
ЄС ухвалив рішення про передачу Україні прибутки від заморожених активів РФ на € 3 млрд
04:12
Бельгія, Нідерланди
"Ні фашизму! Ні путінізму!": у Бельгії побили проросійського політика з Нідерландів
03:44
Антонівський міст
В ISW відзначили просування ЗСУ на лівому березі Дніпра
03:16
Оновлено
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ почала сухопутну операцію в Газі, палестинці заявляють про танкові обстріли
02:48
Умєров та Остін
Умєров поговорив з Остіном: йшлося про майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"
02:44
обстріл, ППО
Нічна атака РФ на Україну: у Дніпрі чути звуки вибухів
02:20
Сергій Кислиця
Кислиця в ООН висловив переконання, що "потяг справедливості" наздожене Росію
01:52
Наріман Джелялов
Незаконно засудженого заступника голови Меджлісу Джеляла етапують у Сибір
01:02
Голова уряду Косово Альбін Курті та президент Сербії Александр Вучич
Три країни закликали до швидкого прогресу у нормалізації відносин між Сербією та Косово
00:56
Пентагон
Стримування противників та впевненість партнерів: США розроблятимуть новий тип ядерної бомби
00:50
Ексклюзив
Під лікарнею у Газі ХАМАС побудував підземне місто: віцеспікер Кнесету про початок сухопутної операції Ізраїля
00:39
путін
"Смерть" Путіна - це передвиборча технологія, - Данілов
00:29
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАСом
00:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
НАТО має бути готовим до загрози від Росії, - міноборони Німеччини
2023, п'ятниця
27 жовтня
23:59
Ексклюзив
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон був у стані дипломатичного шпагату: політикиня про візит лідера Франції до Ізраїлю та Палестини
23:56
Руслан Малиновський, "Дженоа", Серія А
Дебютний асист Малиновського приніс "Дженоа" перемогу над "Салернітаною"
23:46
Єгор Чернєв
Неформально у Конгресі кажуть про можливість участі армії США у нових конфліктах, - член комітету ВР з нацбезпеки
23:25
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін пояснив, чому Кремль публічно приймає представників ХАМАС
23:00
Ердоган
Ердоган закликав турків виходити на мітинг солідарності з Палестиною
22:58
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Щодня на Сумщині 100 українців в'їжджають з РФ, - Держприкордонслужба
22:46
Ексклюзив
Володимир Огризко
Після відповіді Ізраїля ХАМАСу, Захід повинен змінити позицію щодо ударів України по території РФ, - Огризко
22:45
Джо Байден
Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю
22:12
Газпром
Болгарія звинуватила Угорщину і Сербію у фінансуванні "воєнної машини" Путіна
22:09
Південна Корея
Шкодять боєготовності та підривають дисципліну: в армії Південної Кореї заборонили одностатеві стосунки
21:59
Анвар Ель-Газі
Клуб Бундесліги розірвав контракт з футболістом, який підтримав Палестину, - ЗМІ
21:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ опрацьовують нову військову стратегію на наступний рік: це передумова для активних наступальних дій. Воєнні підсумки тижня
21:39
судно пройшло тимчасовим зерновим коридором
До портів Великої Одеси тимчасовим коридором під завантаження зайшли 11 суден, - Кубраков
21:30
Оновлено
Олег Царьов
У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ
21:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка
20:39
Оновлено
обстріл Херсона, 27.10.23
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
20:13
Матеуш Моравецький
Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду
20:06
обов'язкова евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад
20:04
Анджей Дуда
Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
20:03
Огляд
Сцена з фільму "ШТТЛ"
Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних
20:03
OPINION
Віталій Бала
Без участі представників влади "спецоперації" мародерів були б неможливими
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV