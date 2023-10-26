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На Ібіці вилучили понад 8 тонн гашишу: його перевозили у трьох фургонах

26 жовтня, 2023 четвер
01:23
Новини гашиш

Іспанські митники під час патрулювання на Балеарських островах виявили та конфіскували рекордну для регіону партію гашишу вагою понад вісім тонн

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У ніч проти неділі, 22 жовтня, працівники митниці Іспанії на популярному туристичному острові Ібіца натрапили на три фургони, які їхали з вимкненими фарами дорогою, що з'єднує село Сан-Хоан-де-Лабрітха на півночі острова з пляжем.

Водії трьох фургонів "різко загальмували", через що їхні транспортні засоби зіштовхнулись між собою, а самі вони разом із пасажирами втекли.

У фургонах митники виявили 216 мішків з 8,3 тоннами гашишу, що, за словами митників, стало "найбільшим вилученням гашишу, коли-небудь здійсненим на Балеарських островах".

Тих, хто був у фургонах, так і не знайшли.

Балеарські острови, архіпелаг біля східного узбережжя Іспанії, є одним із найпопулярніших місць відпочинку для туристів.

Водночас іспанська влада підозрює, що наркоторговці використовують острови, зокрема Ібіцу, як "перевалочний пункт" для гашишу, який потім розповсюджується по всій Європі. Кількість цього наркотика у Середземномор’ї в останні місяці зростає.

Близькість Іспанії до Північної Африки – основного джерела гашишу – та її тісні зв'язки з колишніми колоніями в Латинській Америці – головним світовим виробником кокаїну – перетворили країну на одне з місць контрабанди наркотиків до Європи.

  • 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
  • 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
  • У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
  • У липні італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.
  • 10 серпня митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку будь-коли вилучали в Нідерландах.
  • 17 серпня У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну.
  • 24 серпня повідомлялося, що представники Європолу разом з правоохоронними органами Хорватії, Італії, Іспанії та Сербії вилучили 700 кілограмів кокаїну та заарештували кількох підозрюваних у причетності до так званого Балканського картелю.
  • 26 серпня іспанська поліція в у порту "Альхесірас" вилучила рекордну партію кокаїну - 9,5 тонни наркотику виявили в транспортному контейнері з Еквадору серед коробок із бананами.
  • В Ірландії поліція вилучила партію кокаїну вагою понад 2 тонни та вартістю близько €157 млн - це рекорд в історії країни.

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