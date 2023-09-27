В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну вагою понад 2 тонни

Про це пише RTE.

Кокаїн було вилучено з балкера MV Matthew, захопленого під час військової операції біля узбережжя Корка, наразі він проходить обшук і судово-медичну експертизу.

25 членів екіпажу перебувають під слідством, ще троє знаходяться під вартою.

Помічник комісара Джастін Келлі сказав, що наркотики прибули від південноамериканських кокаїнових картелів. За його словами, низка організованих злочинних груп в Ірландії, Великобританії та Європі, які мають прямі зв’язки з Південною Америкою, об’єдналися, щоб отримати наркотики.

Своєю чергою командувач флоту військово-морської служби Ірландії назвав захоплення човна надзвичайно складною військовою операцією, оскільки затримання судна було ускладнене поганою погодою та спробою передбачити дії злочинних угруповань.