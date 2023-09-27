В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну вагою понад 2 тонни
В Ірландії поліція вилучила рекордну партію кокаїну вагою понад 2 тонни та вартістю близько €157 млн - це рекорд в історії країни
Про це пише RTE.
Кокаїн було вилучено з балкера MV Matthew, захопленого під час військової операції біля узбережжя Корка, наразі він проходить обшук і судово-медичну експертизу.
25 членів екіпажу перебувають під слідством, ще троє знаходяться під вартою.
Помічник комісара Джастін Келлі сказав, що наркотики прибули від південноамериканських кокаїнових картелів. За його словами, низка організованих злочинних груп в Ірландії, Великобританії та Європі, які мають прямі зв’язки з Південною Америкою, об’єдналися, щоб отримати наркотики.
Своєю чергою командувач флоту військово-морської служби Ірландії назвав захоплення човна надзвичайно складною військовою операцією, оскільки затримання судна було ускладнене поганою погодою та спробою передбачити дії злочинних угруповань.
- 26 серпня іспанська поліція в у порту "Альхесірас" вилучила рекордну партію кокаїну - 9,5 тонни наркотику виявили в транспортному контейнері з Еквадору серед коробок із бананами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.21
- EUR Купівля 39.98Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе