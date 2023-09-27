Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну вагою понад 2 тонни

В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну вагою понад 2 тонни

27 вересня, 2023 середа
19:19
Світ

В Ірландії поліція вилучила рекордну партію кокаїну вагою понад 2 тонни та вартістю близько €157 млн - це рекорд в історії країни

Про це пише RTE.

Кокаїн було вилучено з балкера MV Matthew, захопленого під час військової операції біля узбережжя Корка, наразі він проходить обшук і судово-медичну експертизу.

25 членів екіпажу перебувають під слідством, ще троє знаходяться під вартою.

Помічник комісара Джастін Келлі сказав, що наркотики прибули від південноамериканських кокаїнових картелів. За його словами, низка організованих злочинних груп в Ірландії, Великобританії та Європі, які мають прямі зв’язки з Південною Америкою, об’єдналися, щоб отримати наркотики.

Своєю чергою командувач флоту військово-морської служби Ірландії назвав захоплення човна надзвичайно складною військовою операцією, оскільки затримання судна було ускладнене поганою погодою та спробою передбачити дії злочинних угруповань.

  • 26 серпня іспанська поліція в у порту "Альхесірас" вилучила рекордну партію кокаїну - 9,5 тонни наркотику виявили в транспортному контейнері з Еквадору серед коробок із бананами.
кокаїн
Ірландія
Читайте також:
Зґвалтування дитини
26 вересня, 2023 вiвторок
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
26 вересня, 2023 вiвторок
Росіяни розбили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією: на момент атаки там був автобус із дітьми
Роберта Мецола
26 вересня, 2023 вiвторок
Переговори з Україною щодо вступу в ЄС можуть початися вже у грудні, - очільниця Європарламенту
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 39.98
    Продаж 40.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
20:03
Ворог нарощує мінно-вибухові загородження на Бахмутському напрямку, — Генштаб
20:02
OPINION
Костянтин Москалець
Миколі Рябчуку – 70
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 581-го дня війни: командувач Тарнавський анонсував добрі новини з Таврії, а окупанти готуються до оборони у Криму
19:00
Оновлено
Кубок України
"Динамо" сенсаційно вилетіло з Кубка України. Розклад і результати усіх матчів 1/8 фіналу
18:55
Ексклюзив
Олег Синютка
"Влада хоче створити новий корупційний казан": нардеп Синютка про ситуацію з "військовим" ПДФО
18:52
Вимушені переселенці
РФ запустила фейк, що у Франції українських біженців погнали з прихистку заради африканських нелегалів
18:47
Оновлено
Кабмін
Кабмін призначив нових заступників міністра оборони України
18:44
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Заборона на експорт зерна була б знаком, що ми не хочемо допомагати Україні, — прем'єр Румунії
18:38
Донеччина
Армія РФ атакувала Донеччину: загинула людина, 4 отримали поранення
18:24
Верховна Рада
Заміна Шуфричу: громадськість вимагає призначити нового голову Комітету з питань свободи слова
18:20
Михайло Романчук
"Дуже прикро, що люди перестали помічати вчинки, які роблять українці, не перебуваючи на фронті", - плавець Романчук
18:18
вугілля порт
Польська опозиція: в країну завозять вугілля з РФ попри ембарго
18:01
Александер Чеферін
УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
17:50
ЗАЕС
Росіяни можуть створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, - Галущенко
17:43
Міноборони
У Міноборони розповіли, чи нарощуватимуть темпи мобілізації в Україні
17:41
Росіяни підготували вогневі позиції на пляжах Євпаторії
Росіяни підготували вогневі позиції на пляжах Євпаторії, - партизани
17:34
АЗК Glusco
Мережа АЗС, що належала Медведчуку, перейшла в управління Укрнафти
17:23
Ексклюзив
У Харкові проводять антитерористичну операцію: депутат райради розповів деталі
17:21
ДТП на Київщині
На Київщині в ДТП загинуло немовля та його батьки
17:19
OPINION
Олексій Мустафін
Доконані факти
17:17
суд
Колаборант, який грабував місцевих жителів під виглядом обшуків, отримав 13 років ув'язнення
17:11
окупанти
В'язати сітки та робити окопні свічки: в РФ пропонують ввести у школах уроки для підтримки війни
17:02
Інфографіка
Ціни на комунальні послуги
Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло, воду і газ з 1 жовтня
16:54
зерно, пшениця, комбайн
Зернові розбіжності з країнами ЄС: Україна назвала умову відкликання позовів до СОТ
16:53
С-300
Парламент Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
16:46
США Ізраїль
Сполучені Штати допустили Ізраїль до програми безвізового режиму
16:33
Снаряди 155-мм
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Дмитро Вєдєнєєв
Інститут українознавства обрав заступником голови Вєдєнєєва. Ексочільник УІНП В’ятрович назвав призначення неприпустимим
15:47
Оновлено
Нагірний Карабах
До Вірменії з Нагірного Карабаху виїхало понад 47 тис. біженців
15:47
Пенні Пріцкер
США розпочали роботу над передачею активів РФ Україні, - спецпредставниця Байдена
15:33
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону за прикладом своєї країни
15:30
Гостомель
ФРН розслідує воєнні злочини РФ у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин
15:29
Ексклюзив
"Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну
15:26
У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"
15:26
Ексклюзив
В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
15:15
Рубен Варданян
Азербайджан затримав пов'язаного з РФ мільярдера, який очолював уряд невизнаного Нагірного Карабаху
15:07
Огляд
Мобілізація, повістки
Мобілізація у жовтні 2023: чи буде посилена та кого можуть призвати
15:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Ковдра для Коломойського". Як зірки 1+1 обнулили себе підтримкою Ігоря Валерійовича
14:59
Росія продовжує продукувати фейки
Новий російський фейк: у Венеції нібито зробили принизливе графіті про контрнаступ ЗСУ
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV