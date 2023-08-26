В Іспанії виявили рекордну партію кокаїну, вагою 9,5 тонн

Про це повідомляє Reuters.

У поліції заявили, що це найбільша партія кокаїну, яку знаходили в одному контейнері.

"Ця операція стала безпрецедентним ударом по одній із найважливіших у світі злочинних організацій, що займаються розповсюдженням кокаїну", - додали правоохоронці.

Коробки були позначені більш як 30 логотипами різних європейських злочинних угрупувань, що мали отримати кокаїн.

Злочинна організація в Еквадорі мала широку мережу для доправлення наркотиків до Іспанії, головним чином до портів "Альхесірас" і "Віго" через міжнародну компанію з торгівлі бананами у Мачалі. Компанія могла перевозити до 40 контейнерів на місяць.

????Histórica operación antidroga en el Puerto de #Algeciras



????El mayor alijo de #cocaína intervenido nunca en España



????9,5 toneladas ocultas en cajas de bananas dentro de un contenedor marítimo procedente de #Ecuador #SomosTuPolicía pic.twitter.com/NrClE0Q0GZ — Policía Nacional (@policia) August 25, 2023