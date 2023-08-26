В Іспанії виявили рекордну партію кокаїну, вагою 9,5 тонн
Іспанська поліція в у порту "Альхесірас" вилучила рекордну партію кокаїну - 9,5 тонни наркотику виявили в транспортному контейнері з Еквадору серед коробок із бананами
Про це повідомляє Reuters.
У поліції заявили, що це найбільша партія кокаїну, яку знаходили в одному контейнері.
"Ця операція стала безпрецедентним ударом по одній із найважливіших у світі злочинних організацій, що займаються розповсюдженням кокаїну", - додали правоохоронці.
Коробки були позначені більш як 30 логотипами різних європейських злочинних угрупувань, що мали отримати кокаїн.
Злочинна організація в Еквадорі мала широку мережу для доправлення наркотиків до Іспанії, головним чином до портів "Альхесірас" і "Віго" через міжнародну компанію з торгівлі бананами у Мачалі. Компанія могла перевозити до 40 контейнерів на місяць.
- 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
- 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
- У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
- У липні італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.
- 10 серпня митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку будь-коли вилучали в Нідерландах.
- 17 серпня У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну.
- 24 серпня повідомлялося, що представники Європолу разом з правоохоронними органами Хорватії, Італії, Іспанії та Сербії вилучили 700 кілограмів кокаїну та заарештували кількох підозрюваних у причетності до так званого Балканського картелю.
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