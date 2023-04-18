Італійська поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну
Партія кокаїну, ринкова вартість якого оцінюється більш ніж в 400 млн євро, була упакована в 70 водонепроникних пакетів, які дрейфували в морі, скріплені сіткою
Про це повідомляє поліція Італії.
Італійська поліція біля узбережжя Сицилії вилучила близько двох тонн кокаїну, що є однією з найбільших в країні знахідок незаконних наркотиків.
Було знайдено близько 70 водонепроникних пакетів, скріплених рибальськими сітками та обладнаних пристроєм відстеження.
Поліція оцінила ринкову вартість знахідки у понад 400 мільйонів євро (440 мільйонів доларів).
Офіцери вважають, що наркотики були скинуті в море вантажним судном, щоб потім їх підібрали покупці.
Поліція повідомила, що пакети, що складалися з приблизно 1600 блоків наркотиків, були помічені військово-морським літаком спостереження.
- Також у неділю, 16 квітня, берегова охорона Італії врятувала майже 600 мігрантів, які перебували на тральщику в Середземному морі.
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