Італійська поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну

Про це повідомляє поліція Італії.

Італійська поліція біля узбережжя Сицилії вилучила близько двох тонн кокаїну, що є однією з найбільших в країні знахідок незаконних наркотиків.

Було знайдено близько 70 водонепроникних пакетів, скріплених рибальськими сітками та обладнаних пристроєм відстеження.

Поліція оцінила ринкову вартість знахідки у понад 400 мільйонів євро (440 мільйонів доларів).

Офіцери вважають, що наркотики були скинуті в море вантажним судном, щоб потім їх підібрали покупці.

Поліція повідомила, що пакети, що складалися з приблизно 1600 блоків наркотиків, були помічені військово-морським літаком спостереження.

#Gdf #Catania e #ROAN #Messina: attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Sequestro record di 2 tonnellate di cocaina del valore di oltre 400 milioni di euro.#NoiconVoi pic.twitter.com/l6Bg0COLBk — Guardia di Finanza (@GDF) April 17, 2023