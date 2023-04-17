Італійська берегова охорона врятувала майже 600 мігрантів у Середземному морі
У неділю, 16 квітня, берегова охорона Італії врятувала майже 600 мігрантів, які перебували на тральщику в Середземному морі, коли погода стала небезпечною
Про це інформує ANSA.
"Італійська берегова охорона в неділю врятували траулер, що перевозив близько 600 мігрантів на Мальті пошуково-рятувальна (SAR) зона на південь від Італії", - пише відомство.
Судно знаходилось приблизно у 270 км від узбережжя південно-східної Сицилії.
Повідомляється, що берегова охорона провела операцію з рятування, яка ускладнювалась погодними умовами.
Мігрантів мають направити в Сицилію, до портів Аугусти та Катанії.
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