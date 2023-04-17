Про це інформує ANSA.

"Італійська берегова охорона в неділю врятували траулер, що перевозив близько 600 мігрантів на Мальті пошуково-рятувальна (SAR) зона на південь від Італії", - пише відомство.

Судно знаходилось приблизно у 270 км від узбережжя південно-східної Сицилії.

Повідомляється, що берегова охорона провела операцію з рятування, яка ускладнювалась погодними умовами.

Мігрантів мають направити в Сицилію, до портів Аугусти та Катанії.