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Рекордна партія: біля Сицилії поліція виявила 5,3 тонни кокаїну

22 липня, 2023 субота
04:11
Світ 2 тонни кокаїну біля берегів Сицилії

Італійські правоохоронці вилучили рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни поблизу південного узбережжя Сицилії – її вартість 850 млн євро

Про це повідомляє Reuters.

За словами силовиків, орієнтовна вартість вантажу становила 850 мільйонів євро. Загалом поліцейські затримали п'ятьох осіб – двох громадян Тунісу, італійця, албанця і француза.

Зазначається, що поліція стежила за судном, яке почало свій рух із Південної Америки, та здійснила рейд уранці в середу, коли спецлітак помітив пакунки, які викидали з палуби судна у води Сицилійської протоки, щоб їх згодом забрав рибальський траулер.

Правоохоронці зупинили траулер і виявили велику кількість наркотиків у прихованому відсіку за панелями на судні.

  • 1 листопада в одеському порту вилучили кокаїну на 24 млн грн, який привезли з Південної Америки.
  • 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
  • 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
  • У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кримінал
Італія
кокаїн
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