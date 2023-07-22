Про це повідомляє Reuters.

За словами силовиків, орієнтовна вартість вантажу становила 850 мільйонів євро. Загалом поліцейські затримали п'ятьох осіб – двох громадян Тунісу, італійця, албанця і француза.

Зазначається, що поліція стежила за судном, яке почало свій рух із Південної Америки, та здійснила рейд уранці в середу, коли спецлітак помітив пакунки, які викидали з палуби судна у води Сицилійської протоки, щоб їх згодом забрав рибальський траулер.

Правоохоронці зупинили траулер і виявили велику кількість наркотиків у прихованому відсіку за панелями на судні.