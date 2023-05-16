В Італії вилучили майже 3 тонни кокаїну, який везли у Вірменію

Про це повідомляє Il Messaggero з посиланням на Управління боротьби з мафією округу Реджо-ді-Калабрія, пише Інтерфакс.

Кокаїна було вилучено в порту Джойя-Тауро. Співробітники митниці знайшли наркотик у двох контейнерах, які везли з Гуаякіля (Еквадор) до Вірменії через порт Батумі у Грузії. Речовина лежала у охолоджених контейнерах довжиною понад 12 м серед 78 тонн бананів.

"Кокаїн був виявлений… за допомогою складних сканерів разом із собакою Джоелом. Вилучена наркотична речовина, яка виявилася надзвичайно чистою та в ідеальному стані, принесла б наркоторговцям дохід у розмірі понад 800 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Для транспортування та подальшого знищення наркотиків було залучено понад 30 співробітників фінґвардії, зазначає відомство.

Загалом у порту Джойя-Тауро з січня 2021 року було перехоплено та вилучено близько 37 тонн кокаїну.