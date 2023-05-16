В Італії вилучили майже 3 тонни кокаїну, який везли у Вірменію
В Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію
Про це повідомляє Il Messaggero з посиланням на Управління боротьби з мафією округу Реджо-ді-Калабрія, пише Інтерфакс.
Кокаїна було вилучено в порту Джойя-Тауро. Співробітники митниці знайшли наркотик у двох контейнерах, які везли з Гуаякіля (Еквадор) до Вірменії через порт Батумі у Грузії. Речовина лежала у охолоджених контейнерах довжиною понад 12 м серед 78 тонн бананів.
"Кокаїн був виявлений… за допомогою складних сканерів разом із собакою Джоелом. Вилучена наркотична речовина, яка виявилася надзвичайно чистою та в ідеальному стані, принесла б наркоторговцям дохід у розмірі понад 800 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.
Для транспортування та подальшого знищення наркотиків було залучено понад 30 співробітників фінґвардії, зазначає відомство.
Загалом у порту Джойя-Тауро з січня 2021 року було перехоплено та вилучено близько 37 тонн кокаїну.
- Нагадаємо, 18 квітня італійська поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.41
- Актуальне
- Важливе