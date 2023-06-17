У Великій Британії в мішках з вугіллям виявили 1,6 тонни кокаїну

Про це повідомляє BBC.

За даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю, наркотики виявили під час огляду прикордонниками контейнера з 800 мішками деревного вугілля, який прибув із Панами.

Загалом виявлено 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що це перший випадок у Великій Британії, коли кокаїн намагалися приховати таким чином.

У цій справі затримані двоє англійців. У їхніх помешканнях правоохоронці вилучили два самозарядні пістолети та гвинтівку.

Як повідомляв Укрінформ, поліція на півночі Греції вилучила десятки пакунків з кокаїном у контейнерах з бананами.