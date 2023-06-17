У Великій Британії в мішках з вугіллям виявили 1,6 тонни кокаїну
У порту Лондона правоохоронці виявили партію кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів
Про це повідомляє BBC.
За даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю, наркотики виявили під час огляду прикордонниками контейнера з 800 мішками деревного вугілля, який прибув із Панами.
Загалом виявлено 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
Зазначається, що це перший випадок у Великій Британії, коли кокаїн намагалися приховати таким чином.
У цій справі затримані двоє англійців. У їхніх помешканнях правоохоронці вилучили два самозарядні пістолети та гвинтівку.
Як повідомляв Укрінформ, поліція на півночі Греції вилучила десятки пакунків з кокаїном у контейнерах з бананами.
- 1 листопада в одеському порту вилучили кокаїну на 24 млн грн, який привезли з Південної Америки.
- 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
- 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
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