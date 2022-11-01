В одеському порту вилучили кокаїну на 24 млн грн, який привезли з Південної Америки

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у facebook.

За даними слідства, учасники наркокартелю у лютому 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення, ввезли на територію України з Південної Америки вантажні контейнери із майже 50 тоннами промислового шлаку, які були вивантажені в одеському порту.

У контейнерах правоохоронці виявили мішок вагою в 10 кг з білою порошкоподібною речовиною. В ній було виявлено 4 кг кокаїну у перерахунку на чисту речовину. Вартість наркотичного засобу становить близько 24 млн грн.

За керівництва Київської міської прокуратури, міжнародний канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до України та країн ЄС було ліквідовано.

За клопотанням прокуратури накладено арешт на весь ввезений вантаж, здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин.

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