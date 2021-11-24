У Колумбії вилучили рекордну партію кокаїну на $300 млн
Колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн
Про це заявив міністр оборони Колумбії Дієґо Молано, передає Reuters.
"Це - найбільша конфіскація кокаїну цього року. Десять тонн принесли б ESL понад $300 млн", - уточнив він.
За словами міністра, кокаїн належав повстанцям із Національно-визвольної армії (ESL).
Колумбійська армія виявила дві нарколабораторії на південному сході Колумбії, біля кордону з Еквадором.
Незважаючи на десятиліття боротьби з наркоторгівлею, Колумбія залишається основним світовим виробником кокаїну та зазначає постійного тиску США щодо необхідності зменшення площі плантацій коки - головного інгредієнту наркотику, а також скорочення виробництва кокаїну.
Торгівля наркотиками допомагає фінансувати незаконні збройні формування Колумбії на тлі тривалого внутрішнього конфлікту, у ході якого загинуло понад 260 тис. людей.
У 2020 році в Колумбії вилучили рекордні 505 тонн кокаїну.
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