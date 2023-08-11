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У Роттердамі виявили рекордну партію кокаїну на 600 млн євро

11 серпня, 2023 п'ятниця
00:10
Світ кокаїн Нідерланди

Нідерландські митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку будь-коли вилучали в Нідерландах

Про це, як повідомляє телерадіомовник NOS.

Кокаїн виявили ще 13 липня. Про "улов" було оголошено лише зараз через розслідування походження наркотиків.

Наркотики, вулична вартість яких становить 600 мільйонів євро, були знайдені в контейнері з бананами. Вантаж походив з Еквадору і прибув до Роттердаму через Панаму.

Митниця виявила партію наркотиків під час перевірки контейнера за допомогою службових собак і сканування. Після того наркотики були знищені.

Найбільший "улов" до цього часу становив близько 4500 кілограмів, повідомляє директор митниці в порту Роттердама.

Великий "улов" спричинить заворушення у злочинному середовищі, очікує Ян Струйс, голова Голландської поліцейської спілки: "Це безпрецедентно велика партія, тож ми неодмінно побачимо її наслідки".

За останні роки Еквадор став одним з головних експортерів кокаїну до Європи та США. Після США та Іспанії, Нідерланди були найважливішим пунктом призначення для наркотиків з цієї країни в минулому році.

  • 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
  • 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
  • У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
  • У липні італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.

Кримінал
кокаїн
Нідерланди
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