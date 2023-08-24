В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну
Представники Європолу разом з правоохоронними органами Хорватії, Італії, Іспанії та Сербії вилучили 700 кілограмів кокаїну та заарештували кількох підозрюваних у причетності до Балканського картелю
Про це повідомляє Balkan Insight.
"Іспанія вилучила 700 кілограмів південноамериканського кокаїну, який перевозили на Канарські острови, заарештовано трьох осіб, зокрема хорвата та серба, підозрюваних у координації злочину", - повідомили в Європолі.
Злочинна організація займалася контрабандою великих партій кокаїну з Південної Америки до ЄС через Канарські острови.
"Розслідування виявило значну загрозу: зростання здатності злочинних організацій тісно співпрацювати та направляти своїх членів у різні місця на довший час, щоб забезпечити масштабну торгівлю наркотиками", – йдеться в заяві Європолу.
Як зазначають правоохоронці, саме міжнародна співпраця правоохоронних органів ЄС "мала вирішальне значення" для затримання підозрюваних та припинення їхньої діяльності.
Розслідування, яке розпочали у березні 2022 року, було зосереджене на судні під польським прапором з тимчасовою базою на Канарських островах, яке підозрювалося у використанні для перевезення кокаїну. З того часу правоохоронні органи стежили за діяльністю екіпажу судна.
За даними Європолу, третього затриманого – громадянина Італії підозрюють у зв'язках з італійським мафіозним угрупуванням "Ндрангета", а затриманий громадянин Хорватії пов'язаний з так званим Балканським картелем.
У липні іспанська влада виявила судно під час його незвичайної подорожі до ізольованої точки в Атлантичному океані. Корабель вийшов з цього місця 2 серпня, а через три дні іспанська влада провела рейд та знайшла на ньому 700 кілограмів кокаїну.
- 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
- 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
- У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
- У липні італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.
- 10 серпня митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку будь-коли вилучали в Нідерландах.
- 17 серпня У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну.
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