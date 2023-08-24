В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну

Про це повідомляє Balkan Insight.

"Іспанія вилучила 700 кілограмів південноамериканського кокаїну, який перевозили на Канарські острови, заарештовано трьох осіб, зокрема хорвата та серба, підозрюваних у координації злочину", - повідомили в Європолі.

Злочинна організація займалася контрабандою великих партій кокаїну з Південної Америки до ЄС через Канарські острови.

"Розслідування виявило значну загрозу: зростання здатності злочинних організацій тісно співпрацювати та направляти своїх членів у різні місця на довший час, щоб забезпечити масштабну торгівлю наркотиками", – йдеться в заяві Європолу.

Як зазначають правоохоронці, саме міжнародна співпраця правоохоронних органів ЄС "мала вирішальне значення" для затримання підозрюваних та припинення їхньої діяльності.

Розслідування, яке розпочали у березні 2022 року, було зосереджене на судні під польським прапором з тимчасовою базою на Канарських островах, яке підозрювалося у використанні для перевезення кокаїну. З того часу правоохоронні органи стежили за діяльністю екіпажу судна.

За даними Європолу, третього затриманого – громадянина Італії підозрюють у зв'язках з італійським мафіозним угрупуванням "Ндрангета", а затриманий громадянин Хорватії пов'язаний з так званим Балканським картелем.

У липні іспанська влада виявила судно під час його незвичайної подорожі до ізольованої точки в Атлантичному океані. Корабель вийшов з цього місця 2 серпня, а через три дні іспанська влада провела рейд та знайшла на ньому 700 кілограмів кокаїну.