Про це пише "Медуза".

Підсудні Ернестас Казлаускас, Міндаугас Корецас, Ігоріс Григас, Георгій та Іван Радомирови отримали звинувачення у створенні організованого злочинного угруповання з метою постачання наркотиків. За осудними статтями їм загрожувало довічне позбавлення волі.

Справу про контрабанду розглядали присяжні. Вони вважають, що в частині створення ОЗУ була відсутня подія злочину, а причетність підсудних до контрабанди наркотиків звинувачення не змогло довести.

Обвинувачених звільнили у залі суду.