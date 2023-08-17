У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну
Мосміськсуд виніс виправдувальний вирок трьом громадянам Литви та двом росіянам у кримінальній справі про контрабанду 472 кілограми кокаїну з Еквадору через порт Санкт-Петербурга
Про це пише "Медуза".
Підсудні Ернестас Казлаускас, Міндаугас Корецас, Ігоріс Григас, Георгій та Іван Радомирови отримали звинувачення у створенні організованого злочинного угруповання з метою постачання наркотиків. За осудними статтями їм загрожувало довічне позбавлення волі.
Справу про контрабанду розглядали присяжні. Вони вважають, що в частині створення ОЗУ була відсутня подія злочину, а причетність підсудних до контрабанди наркотиків звинувачення не змогло довести.
Обвинувачених звільнили у залі суду.
- 24 листопада колумбійські військові вилучили в повстанців 10 тонн кокаїну на суму $300 млн.
- 18 квітня поліція в морі біля берегів Сицилії виявила 2 тонни кокаїну, а 16 травня в Італії виявили та конфіскували рекордну партію кокаїну вагою 2734 кг, яку переправляли з Еквадору до Вірменії через Грузію.
- У середині червня у порту Лондона правоохоронці виявили 1,6 тонни кокаїну вартістю понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів.
- У липні італійська влада вилучила рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, яку перевозили кораблями біля південного узбережжя Сицилії.
- 10 серпня митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку будь-коли вилучали в Нідерландах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе