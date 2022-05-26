Закінчення війни повинно зразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла" для України, - Яценюк

Він підкреслив, що ключовим запитанням стосовно "плану Маршалла" є – коли і як закінчиться війна: "Не маючи відповіді на це запитання, ми не дамо коректної і чіткої відповіді на всі інші".

"Закінчення війни повинно зразу відкрити ворота для нового «плану Маршалла", - наголосив він, підкресливши, що в ньому мають взяти участь США, ЄС, країни G7, міжнародні фінансові інститути та «інші партнери вільного світу, які готові допомагати Україні».

Арсеній Яценюк підкреслив, що з часом наступить ситуація, у тому числі в наших найближчих друзів, коли в силу політичних обставин "кошти платники податків, які будуть йти на допомогу Україні, стануть частиною політичних дебатів усередині цих країн": "Саме тому для того, щоб цих політичних дебатів було менше, необхідна конфіскація російських активів".

"Не вирішивши проблеми конфіскації російських активів, ми тільки стимулюємо російську агресію. Тому що росіяни будуть знати, що вони не платять нічого за агресію", - наголосив він.

Більше того, підкреслив Арсеній Яценюк, - РФ ще й отримує кошти за енергоносії: "Загальний обсяг платежів з ЄС росіянам за енергоносії збільшився вдвічі у порівнянні з минулим роком – 22 мільярди на місяць у цьому році проти 12,5 мільярда в минулому році. Ну так є за що фінансувати війну".

"Тому, не вирішивши питання, конфіскації російських активів, як державних, так і приватних, та відрізання російської військової машини від газових і нафтових доларів, - ця війна на виснаження буде тільки на користь РФ", - підкреслив він.

Крім того, наголосив Арсеній Яценюк, частиною "плану Маршалла" повинен стати bail out: "Це повинна бути пряма допомога українській економіці, починаючи з великого бізнесу і закінчуючи малим".

"Українська перемога повинна бути забезпечена фінансовим ресурсом, потужною українською армією і озброєнням, сильними інститутами всередині країни, і тим рівнем підтримки, який сьогодні є з боку Заходу. І цей рівень підтримки не може зменшитися ні на йоту, а тільки збільшуватися", - наголосив Арсеній Яценюк.