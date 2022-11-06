Як повідомляється на офіційному сайті РПЦ, сталося це під час виконання ним "душпастирських обов’язків".

Васильєв 1971 року народження. Випускник МДУ ім. Михайла Ломоносова та Академії Генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

Як представник РПЦ брав участь у "відрядженнях" до Косово, Боснії, Грузії, Киргизстану, Північного Кавказу, Сирії, де супроводжував російських військових.

Васильєв був парохом храму великомучениці Варвари і преподобного Іллі Муромця - Патріаршого подвір'я у селищі Власиха Московської області. Це парафія при штабі Ракетних військ спеціального призначення Росії.

Восени 2022 року у своєму інтерв'ю Васильєв радив російським "дамам" більше народжувати, щоб не так страшно було відправляти дітей на війну.

"Господь дав кожній дамі народити безліч діток, і якщо вона відмовилася від штучних засобів переривання вагітності, то дитина буде не одна, і буде не так боляче і страшно з нею розлучатися", - казав він.

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