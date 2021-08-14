Закон Божий у школі. В Польщі знайшли вихід з дилеми "Релігія чи етика"

Подробиці наводить Еспресо.TV.



"Релігія ніколи не буде обов’язковою (в школах - ред.). Це має бути добровільний вибір", - цитує міністра Fakt.pl.



Разом з тим, за словами Чарнека, це не означатиме, що учнів не навчатимуть основами моралі.



Батьків учнів зможуть обирати - між уроками релігії та уроками етики.



"Якщо хтось не обирає "Релігію", йому доведеться обрати "Етику", куди також буде передано інформація про базову систему цінностей", - сказав Пшемислав Чарнек.



Таке нововведення впровадять 2023 року й можливість обирати матимуть спершу учні 4 класів загальнооствітніх шкіл.





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