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Головна Світ Закон Божий у школі. В Польщі знайшли вихід з дилеми "Релігія чи етика"

Закон Божий у школі. В Польщі знайшли вихід з дилеми "Релігія чи етика"

14 серпня, 2021 субота
21:20
Світ

Польський міністр освіти Пшемислав Чарнек ("Право і справедливість") запропонував розв'язання проблеми з релігійною освітою в польських школах

Подробиці наводить Еспресо.TV.

"Релігія ніколи не буде обов’язковою (в школах - ред.). Це має бути добровільний вибір", - цитує міністра Fakt.pl.

Разом з тим, за словами Чарнека, це не означатиме, що учнів не навчатимуть основами моралі.

Батьків учнів зможуть обирати - між уроками релігії та уроками етики.

"Якщо хтось не обирає "Релігію", йому доведеться обрати "Етику", куди також буде передано інформація про базову систему цінностей", - сказав Пшемислав Чарнек.

Таке нововведення впровадять 2023 року й можливість обирати матимуть спершу учні 4 класів загальнооствітніх шкіл.


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Польща
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релігія
новини Польщі
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