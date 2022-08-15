"Залишаючи Ірпінь": фільм польського журналіста про евакуацію на Київщині став доступний для перегляду в Україні
У стрічці йдеться про евакуацію мирного населення, життя у місті зі знищеною інфраструктурою, про українську армію та тероборону
Про це повідомляє ITV.
Документальний фільм польського журналіста Міхала Пшедлацького "Залишаючи Ірпінь" розміщений на сайті Megogo.
"Початок російського вторгнення в Україну. Місцеві жителі намагаються евакуюватися під обстрілами, ризикуючи будь-якої миті бути покаліченими чи вбитими. У своєму репортажі журналіст розповідає про життя мирного населення в місті з абсолютно знищеною інфраструктурою. У тому числі він демонструє кадри місцевого зруйнованого мосту, який встиг урятувати чимало життів під час бомбардувань. Журналіст розповів про українську армію та тероборону, а також про волонтерів, які ризикували життям заради незнайомих людей" – йдеться в анотації до фільму.
Журналіст Міхал Пшедлацький працював у Бірмі, Пакистані, Сомалі й на Шрі-Ланці, тому мав уявлення про людську жорстокість, голод та інші жахіття, з якими періодично стикаються люди, однак він був шокований ситуацією, в якій опинився український народ за такий короткий період.
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