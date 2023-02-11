Залужний підтвердив, що Росія використовує на Чорному морі надводні дрони
Використання армією РФ надводних дронів у Чорному морі дійсно має місце
Про це головномандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у телефонній розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, що відбулася 11 лютого 2022 року, повідомляється на офіційному ТГ-каналі головнокомандувача.
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"Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів", - зазначив Залужний.
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За його словами, такий стан справ "створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі".
- Перед цим російська військова пропаганда оприлюднила відеокадри нібито удару по одній з опор мосту в селищі Затока Одеської області, завданого окупантами, як стверджувалося, із застосуванням бойового надводного дрону.
- Деякі українські аналітики назвали подібну інформацію фейком.
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