Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні", - йдеться у повідомленні.

Також Головнокомандувач Залужний окреслив генералу Міллі нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить перемогу.

Відзначимо, що до того Залужний неодноразово спілкувався з Міллі телефоном, налагодивши конструктивну та продуктивну співпрацю з американським колегою.

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