Залужний у Польщі вперше зустрівся зі своїм американським колегою генералом Міллі
Валерій Залужний у Польщі вперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії зустрівся зі своїм американським колегою Марком Міллі
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
"Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні", - йдеться у повідомленні.
Також Головнокомандувач Залужний окреслив генералу Міллі нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить перемогу.
Відзначимо, що до того Залужний неодноразово спілкувався з Міллі телефоном, налагодивши конструктивну та продуктивну співпрацю з американським колегою.
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