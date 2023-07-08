Залужний відвідав угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у фейсбуці.

"Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо. Дякую кожному, хто боронить нашу землю", - написав Валерій Залужний.

В оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія" разом з Головнокомандувачем ЗСУ також був присутній начальник Генштабу Сергій Шаптало.