Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський

"З одного боку, в "злитих даних" Пентагону йшлось про те, що у нас вичерпуються ракети радянського зразка, що ослаблює нашу ППО. Або ці дані щодо нестачі радянських ракет були перебільшені, або відбулось певне західне заміщення західними ЗРК про яке ми не знаємо. Якби ситуація була катастрофічною, цей "золотий стандарт", коли здається збивати до 85% дозвукових крилатих ракет, наша б ППО не змогла б витримувати через нестачу сил і засобів", - сказав він.

Киричевський додав, що станом на зараз це вдається.

"Можна сказати, що запас міцності нашої ППО попри всі відомі та невідомі проблеми значно вища, ніж запас міцності у ракетного арсеналу росіян. Така повітряна битва буде тривати, поки у росіян не закінчиться фізична можливість запускати ракети того чи іншого типу. З іншого боку, формат "Рамштайн" - це багато ще про те, як дістати, зокрема радянські зенітні ракети з різного роду джерел. Якщо вже до комплексів "Оса" ми знаходимо ракети з Йорданії, то хто зна, де ще можуть бути такі цікаві заначки про які у відкритому доступі ще невідомо", - підсумував експерт.