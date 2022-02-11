"Заробили" 2 млн грн на підробці COVID-сертифікатів: на Кіровоградщині викрили групу медиків

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"За даними слідства, організували протиправну діяльність двоє сімейних лікарів однієї з районних поліклінік області. Вони залучили до оборудки також медичну сестру цього ж медзакладу. Жінка визначала серед пацієнтів тих, хто вагався у вакцинації. Усім, хто мав застереження проти щеплень, пропонувала сплатити 3 тис. грн та отримати сертифікат, оминувши саму процедуру (вакцинації – ІФ)", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після отримання коштів лікарі вносили персональні дані начебто вакцинованої особи у журнал реєстрації вакцинованих та до електронної системи охорони здоров'я eHealth без проведення щеплення.



"Цим протиправним "бізнесом" медпрацівники займалися понад рік. Щомісяця вони вносили до 50 фейкових записів про вакцинацію громадян. Така діяльність дала їм змогу заробити до 2 млн грн", - додали в СБУ.



Уточнюється, що під час обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили журнали реєстрації вакцинованих осіб та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.



"Наразі планується повідомлення зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України", - підсумували в пресслужбі.

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