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Затримання окупантами 19 кримських татар біля Сімферопольського "суду": серед них 7 жінок і двоє журналістів

1 листопада, 2021 понедiлок
14:13
Суспільство

В окупованому Сімферополі, біля "Кримського гарнізонного військового суду", де через відеозв’язок з військовим "судом" у Власисі розглядають апеляцію у справі групи "Хізб ут-Тахрір", масово затримували кримських татар

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Затриманих російські поліцейські відвозять до 3-го відділку поліції "Центральний" Управління МВС Росії міста Севастополя.

Зокрема затримали кореспондента "Кримської солідарності".

Повідомляють, що люди очікували на результати судового слухання у справі учасників "Хізб ут-Тахрір" Абхаїрова, Абдулганієва й Емірсуєнова, які отримали десятки років термінів за ґратами.

Попри дотримання заходів безпеки у зв’язку з коронавірусом, правоохоронці затримали групу кримських татар.  Свободу пересування обмежено 19 особам, зокрема 7 жінкам. В однієї з них залишилася малолітня дитина, котру забрала мати затриманої.

Поліцейські затримали також Куламета Ібраімова, представника "Граней.ру". Він сказав правоохоронним органам, що має редакційне завдання й посвідчення кореспондента, на що співробітник поліції відповів  "Проходьте, проходьте, ви теж затримані".

Абдулмеджид Сейтумеров відповів кореспондентові щодо мети відвідування "Кримського гарнізонного військового суду": "Ми приходимо, дотримуючись коронавірусних обмежень, і висловлюємо свою незгоду з тим, що на кримських клеять тавро тероризму. Нашим братам з "Червоногвардійської групи" дали величезні терміни за розмови про релігію, за інакодумство. Ми і далі висловлюватимемо свою незгоду мирним шляхом".

25 жовтня поліція окупованого Сімферополя затримувала кримських татар біля "Кримського гарнізонного військового суду", де відбувалася апеляція у справі "Хізб ут-Тахрір" по відеозв’язку з апеляційним військовим судом Власихи.

29 жовтня біля "Кримського гарнізонного військового суду" були затримані 29 кримських татар і 2 журналісти. Журналістів згодом відпустили.

Список затриманих 1 листопада:

  • Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977;
  • Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993;
  • Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971;
  • Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986;
  • Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990;
  • Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999;
  • Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980;
  • Ниметулаев Ремзи Синаверович 14.10.1985;
  • Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995;
  • Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984;
  • Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984;
  • Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995;
  • Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982;
  • Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989;
  • Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.1996;
  • Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02. 1986;
  • Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002;
  • Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004;
  • Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987.
Затримані масово писали скарги на правоохоронців, оскільки їм не пояснили причини затримання, не допускали адвоката.
 
Зараз у відділку перебуває 18 осіб.
кримські татари
анексія Криму
Хізб ут-Тахрір
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