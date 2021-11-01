Затримання окупантами 19 кримських татар біля Сімферопольського "суду": серед них 7 жінок і двоє журналістів
В окупованому Сімферополі, біля "Кримського гарнізонного військового суду", де через відеозв’язок з військовим "судом" у Власисі розглядають апеляцію у справі групи "Хізб ут-Тахрір", масово затримували кримських татар
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
Затриманих російські поліцейські відвозять до 3-го відділку поліції "Центральний" Управління МВС Росії міста Севастополя.
Зокрема затримали кореспондента "Кримської солідарності".
Повідомляють, що люди очікували на результати судового слухання у справі учасників "Хізб ут-Тахрір" Абхаїрова, Абдулганієва й Емірсуєнова, які отримали десятки років термінів за ґратами.
Попри дотримання заходів безпеки у зв’язку з коронавірусом, правоохоронці затримали групу кримських татар. Свободу пересування обмежено 19 особам, зокрема 7 жінкам. В однієї з них залишилася малолітня дитина, котру забрала мати затриманої.
Поліцейські затримали також Куламета Ібраімова, представника "Граней.ру". Він сказав правоохоронним органам, що має редакційне завдання й посвідчення кореспондента, на що співробітник поліції відповів "Проходьте, проходьте, ви теж затримані".
Абдулмеджид Сейтумеров відповів кореспондентові щодо мети відвідування "Кримського гарнізонного військового суду": "Ми приходимо, дотримуючись коронавірусних обмежень, і висловлюємо свою незгоду з тим, що на кримських клеять тавро тероризму. Нашим братам з "Червоногвардійської групи" дали величезні терміни за розмови про релігію, за інакодумство. Ми і далі висловлюватимемо свою незгоду мирним шляхом".
25 жовтня поліція окупованого Сімферополя затримувала кримських татар біля "Кримського гарнізонного військового суду", де відбувалася апеляція у справі "Хізб ут-Тахрір" по відеозв’язку з апеляційним військовим судом Власихи.
29 жовтня біля "Кримського гарнізонного військового суду" були затримані 29 кримських татар і 2 журналісти. Журналістів згодом відпустили.
Список затриманих 1 листопада:
- Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977;
- Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993;
- Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971;
- Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986;
- Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990;
- Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999;
- Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980;
- Ниметулаев Ремзи Синаверович 14.10.1985;
- Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995;
- Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984;
- Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984;
- Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995;
- Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982;
- Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989;
- Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.1996;
- Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02. 1986;
- Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002;
- Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004;
- Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987.
Зараз у відділку перебуває 18 осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе