Затримання окупантами 19 кримських татар біля Сімферопольського "суду": серед них 7 жінок і двоє журналістів

Про це повідомляє "Кримська солідарність".



Затриманих російські поліцейські відвозять до 3-го відділку поліції "Центральний" Управління МВС Росії міста Севастополя.



Зокрема затримали кореспондента "Кримської солідарності".



Повідомляють, що люди очікували на результати судового слухання у справі учасників "Хізб ут-Тахрір" Абхаїрова, Абдулганієва й Емірсуєнова, які отримали десятки років термінів за ґратами.



Попри дотримання заходів безпеки у зв’язку з коронавірусом, правоохоронці затримали групу кримських татар. Свободу пересування обмежено 19 особам, зокрема 7 жінкам. В однієї з них залишилася малолітня дитина, котру забрала мати затриманої.



Поліцейські затримали також Куламета Ібраімова, представника "Граней.ру". Він сказав правоохоронним органам, що має редакційне завдання й посвідчення кореспондента, на що співробітник поліції відповів "Проходьте, проходьте, ви теж затримані".



Абдулмеджид Сейтумеров відповів кореспондентові щодо мети відвідування "Кримського гарнізонного військового суду": "Ми приходимо, дотримуючись коронавірусних обмежень, і висловлюємо свою незгоду з тим, що на кримських клеять тавро тероризму. Нашим братам з "Червоногвардійської групи" дали величезні терміни за розмови про релігію, за інакодумство. Ми і далі висловлюватимемо свою незгоду мирним шляхом".



25 жовтня поліція окупованого Сімферополя затримувала кримських татар біля "Кримського гарнізонного військового суду", де відбувалася апеляція у справі "Хізб ут-Тахрір" по відеозв’язку з апеляційним військовим судом Власихи.



29 жовтня біля "Кримського гарнізонного військового суду" були затримані 29 кримських татар і 2 журналісти. Журналістів згодом відпустили.



Список затриманих 1 листопада:

Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977;

Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993;

Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971;

Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986;

Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990;

Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999;

Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980;

Ниметулаев Ремзи Синаверович 14.10.1985;

Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995;

Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984;

Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984;

Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995;

Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982;

Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989;

Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.1996;

Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02. 1986;

Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002;

Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004;

Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987.

Затримані масово писали скарги на правоохоронців, оскільки їм не пояснили причини затримання, не допускали адвоката.Зараз у відділку перебуває 18 осіб.