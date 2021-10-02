Затримання Саакашвілі в Грузії: заарештовано власника квартири, адвокатів не допускають
За підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Міхеїл Саакашвілі
Про це 2 жовтня 2021 року повідомив представник відомства Мамука Челідзе, передає Еспресо.TV.
"В межах розслідування співробітниками департаменту тбіліської поліції за приховування злочину затримано власника квартири", - сказав Челідзе.
Адвокати Ніка Гварамія і Дмитро Садзаглішвілі заявили, що їх не впускають до Саакашвілі.
"Затримання колишнього президента - це неординарна, нестандартна ситуація, тому нас повинні були пустити до нього в будь-який час, протягом 24 годин", - наводить сьогодні видання Kavkaz Uzel слова адвоката Садзаглішвілі.
Саакашвілі заочно засуджено в Грузії на три роки у справі про перевищення повноважень під час помилування засудженого за вбивство бізнесмена Сандро Гиргвліані і на шість років у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Йому також пред'явлено інші звинувачення.
Довідка
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі 1 жовтня заявив, що повернувся до Грузії, і закликав своїх прихильників 2 жовтня разом з ним взяти участь в голосуванні на місцевих виборах, а 3 жовтня зібратися в середмісті Тбілісі. Влада Грузії назвала його заяву про повернення в країну фейком, проте того ж дня силовики відзвітували про затримання Саакашвілі.
Політик помістили до в'язниці в місті Руставі, де він оголосив голодування.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виключила його помилування.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв підтримку Саакашвілі, що є українським громадянином.
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