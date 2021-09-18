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Головна Суспільство Завтрашній Київпрайд. Прихильники ЛГБТ збиратимуться біля опери, противники - на вході до університету ім. Шевченка

Завтрашній Київпрайд. Прихильники ЛГБТ збиратимуться біля опери, противники - на вході до університету ім. Шевченка

18 вересня, 2021 субота
12:00
Суспільство

У неділю, 19 вересня 2021 року, в українській столиці має пройти щорічний Київпрайд на підтримку цінностей руху ЛГБТ

Як і раніше, захід супроводжуватиметься контрмітингом віруюючих та тих, хто віддає перевагу традиційним поглядам на шлюб та сім'ю. Заходи проходимуть поруч та фактично одночасно, за посиленої участі правоохоронців, що перешкоджатимуть небажаним контактам між учасниками обох зібрань, інформує Еспресо.TV.

ЛГБТ-спільнота почне йти "Маршем рівності 2021" від Національної опери, що на перехресті вулиць Володимирської і Богдана Хмельницького, об 11:00.

Збір о 09:30.

"Після 11:00 вхід на територію Маршу буде закрито. Не запізнюйтеся!", - йдеться в запрошенні на Київпрайд.

Натомість ідейні противники "Маршу рівності 2021" вже з 08:00 збиратимуться у парку Шевченка з боку станції метро "Університет".

Свій захід вони назвали "За Європу розвитку, а не грантів!".

"Мирний протест" (а саме на цьому наголошується в анонсі) підтримують спільноти "Основа майбутнього", "Братство", "Традиція і порядок" та політпартії "Правий сектор", "Свобода".


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