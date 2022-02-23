Завжди пишався своїм народом і країною: Шевченко звернувся до українців

Про це Шевченко написав у Instagram.

За його словами, українці пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація.

"Україна – моя Батьківщина. Я завжди пишався своїм народом і своєю країною. Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація. Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян. Це найголовніше наше надбання. Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися. У єдності ми переможемо. Слава Україні", – написав Шевченко.

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