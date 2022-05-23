Заява партії "Європейська Солідарність" щодо оприлюднених СБУ свідчень Медведчука

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" будь-що про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" покази проти Порошенка, їх вже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти.

Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну.

Нам прикро, що в умовах війни Служба безпеки України не розслідує справи про очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради, а монтує яскраві політично мотивовані ролики з "псевдосвідченнями" Медведчука. І тому справа не у Медведчуку та його "показах", а в тім, що окремі представники влади, як-от Баканов і Татаров, у надзвичайно складний момент на фронті вдаються до відверто шкідницьких дій - порушують принцип внутрішньополітичної єдності.

Цього принципу "Європейська Солідарність" дотримується з 24 лютого.

Ми і далі наполягаємо на тому, що публічна дискусія між владою та опозицією повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна. Сьогодні ж маємо спільно працювати на перемогу.

У нас є відповіді на всі питання. Тоді як у влади точно немає відповідей на питання, які є в суспільства.

Як могло статися так, що державний зрадник Медведчук став для влади джерелом достовірної інформації, рівно як ведучі його каналів - учасниками патріотичного телемарафону; чому з його соратників з колишньої ОПЗЖ влада формує лояльну до себе парламентську групу замість розслідування; і чому окремі діючі депутати з провладних груп і зі "Слуги народу" прямо колаборують з ворогом? Нас вже не здивує, якщо до справи проти Порошенка долучать покази путіна.

"Європейська Солідарність" ще раз закликає владу зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги, і сподіваємося, що нас почують.

Ворог не Порошенко, ворог - путін. Війна чітко показала хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини. Ми - державники і переконані: спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт грають лише на руку москві. Сьогодні наше спільне завдання - зберегти Україну і звільнити українську землю від нашого споконвічного ворога - росії.

