Заява про усунення Залужного з посади має ознаки державної зради
Полковник запасу Жданов заявив, що Головнокомандувача ЗСУ усунуто з посади
Дехто Олег Володимирович Жданов... 30.03.1966 року народження. Місто Дрезден, НДР. Полковник запасу...заявив, що Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного усунуто з посади та відсторонено від виконання посадових обов'язків.
Я, громадянин України, майор ЗСУ, звертаюся до СБУ щодо перевірки громадянина Жданова щодо роботи на російські спецслужби та розповсюдження заздалегідь неправдивої інформації, яка підриває боєздатність ЗСУ та вводить в оману український народ.
Такі дії несуть ознаки державної зради.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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