Заявки на отримання допомоги з "єПідтримки" можна подати тільки до 31 березня

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідну постанову.



Згідно з рішенням Кабмінету міністрів від 24 березня, останньою датою подачі запитів на отримання допомоги в рамках державної програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року.



Допомогу "єПідтримка" в розмірі 6,5 тис. грн можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Обмежень на витрати цих коштів немає, їх також можна переказати на іншу банківську картку та зняти готівкою в банкоматі.



Раніше "єПідтримка" була розрахована на виплати вакцинованим двома дозами вакцини від Covid-19 (1 тис. грн) та бустерною дозою (500 грн).

Нагадаємо, жителі областей України, де тривають активні бойові дії, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 6500 грн у межах програми єПідтримка.

Загалом 4 млн українців надіслали заявки на виплати одноразової допомоги в 6500 грн.