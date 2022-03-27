Заявки на отримання допомоги з "єПідтримки" можна подати тільки до 31 березня
Кабінет міністрів обмежин термін, протягом якого українці можуть подати заявки на отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка", зокрема одноразової виплати у 6,5 тис. грн
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідну постанову.
Згідно з рішенням Кабмінету міністрів від 24 березня, останньою датою подачі запитів на отримання допомоги в рамках державної програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року.
Допомогу "єПідтримка" в розмірі 6,5 тис. грн можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Обмежень на витрати цих коштів немає, їх також можна переказати на іншу банківську картку та зняти готівкою в банкоматі.
Раніше "єПідтримка" була розрахована на виплати вакцинованим двома дозами вакцини від Covid-19 (1 тис. грн) та бустерною дозою (500 грн).
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