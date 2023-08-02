Збір на дрони для контрнаступу
Благодійний фонд "Громадська Надія" разом з Федерацією регбі Львівщини збирають кошти для закупівлі FPV дронів для 103 ОБРТРО
Захисникам на Сході для успішного контрнаступу необхідні дрони-камікадзе. Відомо, що коли перед бійцем в ході контрнаступальних дій попередньо не летить дрон, то це - вірна смерть. Тому кожен донат - це врятоване життя.
Попри втому та біль наші військовослужбовці щодня нещадно нищать ворога, ми ж маємо щодня їм у цьому допомагати!
Потреба у дронах дуже нагальна, вже зібрано понад 300 тисяч, але ми не зупиняємось.
До 23 серпня просимо долучатися до збору, а опісля всі зібрані кошти будуть витрачені на дрони для наших Захисників.
Посилання на банку.
Дякуємо кожному та кожній!
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