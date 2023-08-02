Збір на дрони для контрнаступу

Захисникам на Сході для успішного контрнаступу необхідні дрони-камікадзе. Відомо, що коли перед бійцем в ході контрнаступальних дій попередньо не летить дрон, то це - вірна смерть. Тому кожен донат - це врятоване життя.

Попри втому та біль наші військовослужбовці щодня нещадно нищать ворога, ми ж маємо щодня їм у цьому допомагати!

Потреба у дронах дуже нагальна, вже зібрано понад 300 тисяч, але ми не зупиняємось.

До 23 серпня просимо долучатися до збору, а опісля всі зібрані кошти будуть витрачені на дрони для наших Захисників.

Посилання на банку.

Дякуємо кожному та кожній!

Слава Україні і нашим Героям