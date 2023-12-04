Збір на Mavic 3T
74 батальйон 102 бригади потребує терміново квадрокоптер Mavic 3T
Ця модель дозволяє працювати вночі. Оскільки ворог переміщується в темну пору, Mavic розв'язує руки для роботи нашим захисникам.
Просимо підтримати збір, бо перемога - наша спільна мета!
РАЗОМ МИ СИЛА!
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