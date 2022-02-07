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Головна війна з Росією Збирала інформацію про позиції ЗСУ: СБУ затримала терористку "ДНР"

Збирала інформацію про позиції ЗСУ: СБУ затримала терористку "ДНР"

7 лютого, 2022 понедiлок
16:01
війна з Росією

В Україні викрили агентку РФ, яка збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ біля Гранітного Донецької області

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією слідства, мешканку Волноваського району Донеччини наприкінці 2020 року завербував знайомий, який перейшов на бік бойовиків. Жінка погодилася на пропозицію через гроші й ідейні переконання.

Її куратором став заступник начальника відділу "контррозвідки" окупантів, напряму підконтрольної спецслужбам РФ. Він є колишнім співробітником одного з українських силових відомств України, котрий з 2014 року перебуває в розшуку за дезертирство.

Пособниця "ДНР" отримала завдання збирати відомості про місця дислокації підрозділів однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ біля Гранітного на Донеччині. Маючи освіту топографа гірничої промисловості, зловмисниця професійно відображала позиції українських військових на картах-схемах місцевості.

Інформацію вона передавала куратору електронними каналами зв’язку. Це загрожувало державному суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України.

Агентку РФ затримали на пункті пропуску "Новотроїцьке", коли вона їхала до куратора за новими інструкціями та грошима, які через конспірацію відмовлялась отримувати на банківську картку.

Під час обшуків у жінки правоохоронці вилучили мобільні телефони та ноутбук із доказами протиправної діяльності, карти-схеми позицій ЗСУ.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пособниці "ДНР" загрожує до 15 років ув'язнення.
 

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затримання
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